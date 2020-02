‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro diz que vai demitir ministro que fizer campanha, na Turquia, avião se parte ao pousar e deixa três mortos e taxa de juros cai a 4,25% ao ano, a menor da história

*Por Adriana Cimino e Cadu Cortez

Na edição desta quinta-feira (6), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, o presidente Jair Bolsonaro disse ontem que vai demitir ministros que usarem o cargo e as ações de suas pastas para se promover eleitoralmente em suas regiões. Sem citar nomes, ele afirmou que quem for flagrado levará um imediato “cartão vermelho”. A declaração foi dada em entrevista a Jussara Soares, após cerimônia de 400 dias de governo no Palácio do Planalto. O presidente afirmou que deseja aprovar a reforma tributária no primeiro semestre e não está preocupado com quem será “o pai da criança”. No caderno Internacional, Boeing 737-800 da Pegasus Airlines saiu da pista durante a aterrissagem em Istambul, derrapou e partiu-se em três, deixando três mortos e 179 feridos. Em Economia, o Banco Central reduziu ontem a taxa de juros básica a 4,25% ao ano, a menor da história. Bancos e corretoras recomendam a diversificação das aplicações.

