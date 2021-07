‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro é internado em São Paulo com obstrução intestinal

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (15/07/21):

O presidente Jair Bolsonaro foi internado na noite de ontem no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após ser diagnosticado, em Brasília, com obstrução intestinal. Ele havia sido levado, de madrugada, para o Hospital das Forças Armadas após se queixar de fortes dores no abdome. O médico Antônio Luiz Macedo, responsável por operar o presidente em setembro de 2018, quando Bolsonaro foi ferido a faca, decidiu pela transferência após analisar o quadro clínico.

E mais:

Política: Diretora da Precisa diz na CPI da Covid que documento da Saúde é ‘mentiroso’

Metrópole: Após vacina, mortes de hospitalizados caem 46%

Economia: Nova proposta de IR tira até R$ 27 bi de governos

Internacional: Regime cubano cede e deixa entrar comida

Esportes: Em Tóquio, atleta colocará sua medalha