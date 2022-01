‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro é internado pela segunda vez em seis meses

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (04/01/22):

No dia em que voltaria a Brasília após um período de férias, o presidente Jair Bolsonaro foi internado na madrugada de ontem em SP com novo quadro de obstrução intestinal. Em julho de 2021, ele havia sido internado com o mesmo problema. No Twitter, Bolsonaro publicou foto no leito hospitalar e relatou que sentiu desconforto abdominal após o almoço de domingo, em São Francisco do Sul (SC). A equipe do Hospital Vila Nova Star vai definir hoje se o presidente terá de passar por mais uma cirurgia – foram seis desde a facada sofrida na campanha de 2018. “A decisão se (Bolsonaro) vai ser operado ou não depende de um exame clínico criterioso”, disse o médico-cirurgião Antônio Luiz Macedo, que estava fora do País.

E mais:

Metrópole: País deve receber 3,7 milhões de doses para crianças em janeiro

Economia: Saldo da balança comercial fecha 2021 em US$ 61 bi, o maior da história

Caderno 2: Projeto ajuda novos talentos a administrar carreira