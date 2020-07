‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro é um dos 48 mil novos registros de covid em 24h, empresas dão crédito a parceiros e fornecedores e articulação quer derrubar veto à desoneração

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quarta-feira (08), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Nos cadernos Política e Metrópole, Jair Bolsonaro anunciou ontem que o exame feito na véspera para detectar a covid-19 deu resultado positivo. Levantamento do consórcio de veículos de imprensa apontou ontem 48.584 casos de brasileiros infectados pelo novo coronavírus em 24 horas. No total, o País tem confirmados 1.674.655 casos, e 66.868 pessoas morreram da doença. Bolsonaro disse que já iniciou tratamento com hidroxicloroquina – medicamento sem eficácia comprovada contra a doença, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) – e cancelou compromissos nas próximas duas semanas. Em Economia, com a dificuldade das pequenas empresas de obter crédito, grandes grupos assumiram o papel de financiadores de seus fornecedores e distribuidores para que não haja prejuízo das atividades. Empresas de diferentes ramos abriram linhas de antecipação de recebíveis. Ainda em Economia, dirigentes dos 17 setores afetados com o fim da desoneração da folha de pagamentos articulam no Congresso a derrubada do veto de Jair Bolsonaro, que barrou a extensão do benefício por um ano.