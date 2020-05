‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro entrega exames com codinome e resultado negativo, cidade de SP já tem 89% dos leitos de UTI ocupados e parentes de presos são excluídos da lista dos R$ 600

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quinta-feira (14), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, após disputa judicial de um mês e meio, Jair Bolsonaro entregou ao STF os exames para detecção do novo coronavírus, solicitados pelo Estadão, com três laudos apontando resultado negativo. Foram apresentados dois exames do laboratório Sabin, nos quais constam os codinomes Airton Guedes e Rafael Augusto Alves da Costa Ferraz, mas com CPF, RG e data de nascimento de Bolsonaro. Um terceiro laudo, da Fiocruz, não traz CPF, RG e data de nascimento e identifica o usuário como “paciente 05”. No caderno Metrópole, seis dos 20 hospitais municipais paulistanos deixaram de receber ontem pacientes em suas UTIs ou por terem atingido a lotação máxima ou por estarem muito próximos da lotação. A cidade tinha ontem taxa geral de ocupação dos leitos de UTI de 89%. Em Economia, sem previsão legal, o governo federal deixou de conceder auxílio emergencial de R$ 600 para 39 mil parentes de detentos. A Dataprev, empresa que faz o processamento, informou que esses casos passarão por “processamento adicional”