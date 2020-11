‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro fala de ‘pólvora’ para defesa da Amazônia, STF quer explicação sobre suspensão de vacina e Brasil se alia aos EUA contra a China no 5G

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quarta-feira (11), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Política, o presidente Jair Bolsonaro deixou de lado o tom moderado que vinha procurando adotar e, em discurso em Brasília, desferiu ataques em várias direções. Ao se referir à pandemia de covid-19, disse que o Brasil precisa deixar de ser “um país de maricas” e enfrentar a doença. O tom de confronto continuou e, diante da ameaça do presidente eleito dos EUA, Joe Biden, de aplicar sanções econômicas ao Brasil, caso não haja firme atuação para combater o desmatamento e as queimadas na Amazônia, Bolsonaro falou até na necessidade de “pólvora” para resolução de conflitos. Em Metrópole, suicídio foi a causa provável da morte do participante dos estudos da Coronavac. Os ensaios clínicos da vacina foram interrompidos anteontem por ordem da Anvisa. O STF pediu explicações. Já em Economia, o governo anunciou adesão à iniciativa “Clean Network” (Rede Limpa), lançada por Donald Trump. O programa se contrapõe à China na tecnologia 5G, a próxima geração da internet.