‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro faz comício para multidões, fustiga pesquisas e ignora o bicentenário

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (08/09/22):

No dia que deveria ser dedicado aos 200 anos da Independência, Jair Bolsonaro (PL) fez o maior ato de sua campanha pela reeleição. Apoiadores do presidente foram às ruas em Brasília, no Rio e em SP. Precisando atrair votos, Bolsonaro fez discursos mais contidos se comparados aos de 2021. Ele fustigou as pesquisas que o colocam na segunda posição na corrida eleitoral e disse que o que vale é o “Datapovo”. Os presidentes do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do STF, Luiz Fux, não compareceram às festividades.

E mais:

Política: Campanhas apontam uso político do bicentenário e recorrem ao TSE

Economia: Governo libera R$ 5,6 bi em emendas do orçamento secreto

Internacional: Trump levou para casa na Flórida segredos nucleares de outro país

Metrópole: Reaberto, Museu do Ipiranga recebe primeiros estudantes

Caderno 2: Cirque du Soleil retorna com o impressionante espetáculo ‘Bazzar’

Especial Mobilidade: Tecnologia revoluciona logística