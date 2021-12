‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro faz pressão por reajuste salarial a policiais federais

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (15/12/21):

O Ministério da Economia está sendo pressionado por Jair Bolsonaro a liberar recursos para reestruturação de carreira de agentes das Polícias Federal, Rodoviária Federal, Penal e do Departamento Penitenciário Nacional. Essas categorias são base de apoio do presidente. Segundo cálculos do ministro Anderson Torres (Justiça), o custo seria de R$ 2,8 bilhões somente em 2022. Em três anos, a conta iria a R$ 11 bilhões. A Câmara aprovou ontem a segunda parte da PEC dos Precatórios, que abre espaço de R$ 106,1 bilhões para aumento de gastos da União no próximo ano.

E mais:

Economia: Petrobras anuncia redução de 3% no preço da gasolina nas refinarias

Metrópole: Anvisa fiscaliza o passaporte da vacina por amostragem

Caderno 2: Uma tremenda volta de Erasmo Carlos aos palcos