‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro ignora Guedes e dá aval para aumento de servidor, País registra alta de mortes em casa após covid e PM pode fiscalizar máscara em SP

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quinta-feira (7), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, com aval do presidente Jair Bolsonaro, o Congresso ignorou o ministro da Economia, Paulo Guedes, derrubou o congelamento de salários de diversas categorias de servidores públicos e reduziu em quase R$ 90 bilhões a economia nos gastos do governo federal, Estados e municípios com a folha de pagamento de pessoal até 2021. Em Metrópole, nos últimos dois meses, o número de pessoas que morreram em casa no Brasil cresceu 14,6% em relação ao mesmo período de 2019, segundo registros dos cartórios obtidos pelo Estadão. No total, foram 4.552 óbitos domiciliares a mais entre 26 de fevereiro e 26 de abril. Ainda no caderno Metrópole, Prefeitura de SP publicou decreto repassando à PM a fiscalização sobre o uso de máscaras nas ruas. O governador João Doria (PSDB) disse que isso só ocorrerá ‘em caso extremo’.