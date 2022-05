‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro mantém clima de confronto ao endossar atos contra o STF

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (02/05/22):

O presidente Jair Bolsonaro deu o seu aval ontem a atos contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e em defesa do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ). Em Brasília, apesar de não ter discursado no carro de som, ele circulou entre manifestantes, mantendo o clima de confronto com o Judiciário. Segundo aliados, embora tenha endossado os atos, Bolsonaro fez um “aceno” ao STF, para tentar conter a crise gerada pela condenação de Silveira e pelo perdão concedido a ele pelo presidente.

E mais:

Política: Lula se desculpa com policiais; terceira via promete emprego

Economia: ‘Pacotes de bondades’ deixam conta de R$ 82 bi para sucessor

Internacional: Na Ucrânia, Nancy Pelosi promete ‘apoio incondicional’ dos EUA contra Rússia

Metrópole: Em SP, ‘dark kitchens’ se espalham e perturbam vizinhos