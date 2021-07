‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro muda a Casa Civil para tentar viabilizar reeleição

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (28/07/21):

Presidente do Progressistas, o senador piauiense Ciro Nogueira, um dos líderes do Centrão, foi confirmado ontem como novo ministro da Casa Civil. Com o movimento, o presidente Jair Bolsonaro tenta dar fôlego à sua campanha à reeleição, barrar a pressão pelo impeachment e atrair apoio político no Senado, onde enfrenta a CPI da Covid. Em sua primeira reunião com Nogueira, Bolsonaro acertou que o novo ministro será o responsável pela articulação política do Planalto com o Congresso.

E mais:

Metrópole: Presidente veta quimioterapia oral em plano de saúde

Política: Governo muda Lei Rouanet e amplia controle sobre projetos

Internacional: EUA voltam a pedir uso de máscaras

Esportes: O salto de Italo Ferreira para a história

Na Quarentena: Sítio Burle Marx é Patrimônio Mundial da Unesco