‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro na ONU, Trump x Impeachment e Senado adia Previdência

*Por Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição desta quarta-feira (25), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais

informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, o presidente Jair Bolsonaro fez ontem um discurso na ONU, no qual classificou como “falácia” a tese de que a Amazônia “é patrimônio da humanidade”. E disse ainda que o Brasil esteve “à beira do socialismo” ao atacar adversários políticos e países como Cuba e Venezuela. Em Internacional, a presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, a democrata Nancy Pelosi, concordou em dar o primeiro passo para a abertura de um processo de impeachment do presidente Donald Trump. E em Economia, o Senado adiou mais uma vez a votação da reforma Previdência, em retaliação à operação da Polícia Federal que teve como alvo o líder do governo na Casa.

