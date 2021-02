‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro obtém apoio de Pacheco e Lira para aprovação de reformas

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (04/02/21):

Ao participar da cerimônia de abertura do ano legislativo, Jair Bolsonaro obtém apoio dos novos chefes do Senado e da Câmara para aprovação de reformas. Rodrigo Pacheco e Arthur Lira pregaram fim das divergências políticas e se comprometeram a encaminhar uma pauta emergencial, com pontos em comum com a agenda do Planalto.

E mais:

Metrópole: norma da Anvisa abre portas para vacinas da Rússia e Índia

Política: após quase 7 anos, Lava Jato é extinta pela Procuradoria-Geral da República

Economia: Congresso estuda volta do auxílio emergencial

Internacional: falha na distribuição de vacinas coloca em risco retomada da atividade econômica de países da UE

Esportes: organização das Olimpíadas lança código de conduta para segurança em meio à pandemia

Na Quarentena: Netflix lidera indicações para Globo de Ouro