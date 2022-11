‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro pede liberação de estradas no 3º dia de protestos

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (03/11/22):

No terceiro dia de bloqueios, Jair Bolsonaro divulgou vídeo em que pede a apoiadores a liberação das rodovias do País. Às 17 horas de ontem, ainda existiam 145 bloqueios e interdições de vias federais por bolsonaristas. Pontos de rodovias estaduais também registravam problemas.

E mais:

Política: Lula busca PSD, União Brasil e MDB para apoio no Congresso

Economia: Lira sinaliza que pode votar correção do IR

Internacional: Extrema direita obtém resultado histórico e influenciará governo de Netanyahu

Metrópole: Mensalidade escolar deve subir mais de 10% em SP, diz sindicato

Esportes: Palmeiras coroa uma campanha de recordes com a conquista do 11º título do Brasileirão