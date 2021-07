‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro põe Centrão na Casa Civil e recria pasta do Trabalho

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (22/07/21):

Numa tentativa de fortalecer sua base de sustentação política, o presidente Jair Bolsonaro fará mudanças no ministério. A principal novidade é a nomeação, para a Casa Civil, do senador Ciro Nogueira (PI), presidente do Progressistas e um dos líderes do Centrão. Bolsonaro muda a articulação política em meio a queda de popularidade e acusações contra sua gestão na CPI da Covid. O general Luiz Eduardo Ramos deixa a Casa Civil e vai para a Secretaria-Geral da Presidência, no lugar de Onyx Lorenzoni. Para continuar com Onyx na equipe, Bolsonaro decidiu recriar o Ministério do Trabalho e Emprego.

E mais:

Metrópole: Grávidas poderão tomar Pfizer como 2ª dose

Política: Chefe da Defesa condicionou eleição a voto impresso

Economia: Justiça confirma demissão por justa causa por vacina

Internacional: Covid encurtou mais a vida de latinos nos EUA

Esportes: Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos sob a sombra da covid

Na Quarentena: Novo lançamento de Zé Ramalho