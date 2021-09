‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro prega desobediência ao STF e partidos debatem impeachment

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (08/09/21):

Em discursos diante de milhares de apoiadores em Brasília e em São Paulo, ontem, Jair Bolsonaro ameaçou o Supremo Tribunal Federal (STF), disse que não cumprirá decisões do ministro Alexandre de Moraes, que chamou de “canalha”, voltou a atacar as urnas eletrônicas e afirmou que só deixará a Presidência morto. As declarações foram consideradas “graves e eleitoreiras” pelos ministros da Corte, mas a reação oficial deve vir apenas hoje, em pronunciamento do presidente do STF, Luiz Fux. Em outra frente, PSDB, PSD, Solidariedade e MDB iniciam discussões em torno de um pedido de impeachment.

E mais:

Política: Legendas vão ao STF contra ‘MP das redes’

Economia: Investimento se retrai com crises

Metrópole: Pandemia não acaba se 3ª dose vier antes dos países pobres, diz diretor do Covax

Internacional: Justiça do México descriminaliza aborto