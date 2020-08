‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro pressiona por Renda Brasil sem corte de benefícios, Câmara dá aval à criação de mais um TRF e mulheres têm melhor reação imunológica ao vírus

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quinta-feira (27), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, insatisfeito com o plano apresentado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro disse ontem que suspendeu a proposta de criar o Renda Brasil, em substituição ao Bolsa Família. Bolsonaro afirmou que o governo não quer “tirar dos mais pobres” para bancar o novo programa social. Em Política, a Câmara deu aval à criação de mais um Tribunal Regional Federal, o TRF-6, em MG. O projeto, do presidente do STJ, João Otávio de Noronha, teve apoio da maioria dos partidos, mas recebeu críticas de Rodrigo Maia (DEM-RJ) por criar uma nova estrutura em meio à crise econômica. Já em Metrópole, publicado na revista científica Nature, estudo da Universidade Yale, dos EUA, concluiu que as mulheres têm resposta imunológica mais eficiente ao novo coronavírus do que os homens.

