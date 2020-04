‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro pressiona Receita para atender igreja evangélica, ministro do STF barra nomeação à direção da PF e Bolsonaro reage e estudo diz que morte por covid pode dobrar

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quinta-feira (30), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Economia, em reunião com o deputado David Soares (DEM-SP) e o secretário da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, na última segunda-feira, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro cobrou de Tostes que “resolva” o pedido feito pelo parlamentar: a solução para dívidas tributárias que sua igreja e outras possuem com o Fisco. Em Política, o ministro do STF Alexandre de Moraes suspendeu, em decisão liminar, a nomeação do delegado Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal por “desvio de finalidade”. A Advocacia-Geral da União informou que não iria recorrer da liminar, mas, duas horas depois, o presidente Jair Bolsonaro a desautorizou e disse que tentará reverter a decisão. Já em Metrópole, Brasil poderá ter dez mil mortos até domingo, segundo o Imperial College de Londres. Relatório informa que País tem, hoje, a pior situação do mundo.