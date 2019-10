‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro quer auditoria no PSL, ágio recorde no leilão do petróleo e português para estrangeiros em SP

Por Adriana Cimino e Alessandra Romano

Na edição desta sexta-feira (11), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Na editoria de Política, presidente Jair Bolsonaro disse, em visita ao Estado, que vai pedir auditoria no PSL e acusa o partido de autoritarismo. Em Economia, o leilão do petróleo e gás realizado ontem, em que a União arrecadou R$ 8,915 bilhões. O ágio de 322,74% é recorde em leilões do pós-sal. No caderno Metrópole, um projeto criado no ano passado que oferece aulas de Língua Portuguesa para estrangeiros, em pequenos grupos, em quatro roteiros históricos da capital paulista. A iniciativa reuniu pessoas de Bangladesh, Egito, Estados Unidos, Chile e Venezuela.

