‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro quer novo partido, mancha de petróleo e licitações geram bilhões à União

Por Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição desta quarta-feira (09), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, o presidente Jair Bolsonaro atacou ontem o PSL, partido pelo qual se elegeu, e indicou que deverá mudar de sigla. No caderno Metrópole, destaque para as investigações sigilosas realizadas pela Marinha e pela Petrobrás, que encontraram petróleo com a mesma “assinatura” do óleo da Venezuela em manchas que se espalharam pelo litoral do Nordeste. E em Economia, as licitações de áreas de exploração e produção de petróleo e gás, que devem gerar R$ 237 bilhões ao governo federal e à Petrobrás.

