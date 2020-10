‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro rejeita vacina chinesa, Papa aprova união civil de pessoas do mesmo sexo e Marques se diz favorável a quarentena de magistrados

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quinta-feira (22), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Metrópole, o presidente Jair Bolsonaro desautorizou nas redes sociais o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre a compra de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, produzida numa parceria do laboratório chinês Sinovac e com o Instituto Butantã, de São Paulo. Ainda em Metrópole, Papa Francisco afirma que leis devem garantir a união civil de pessoas do mesmo sexo. “Os homossexuais têm o direito de ter uma família. Eles são filhos de Deus”, disse. Já em Política, na sabatina a que foi submetido ontem no Senado, o juiz Kassio Marques – aprovado para ingressar no STF – sinalizou ser favorável à imposição de quarentena para juízes que deixam a magistratura e buscam disputar eleições.