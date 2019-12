´Notícia No Seu Tempo´: Bolsonaro tem avaliação semelhante à de Collor no 1º ano de governo; Marcelo Odebrecht é demitido por justa causa e a melhora da balneabilidade nas praias de SP

*Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição deste sábado (21), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, destaque para os dados da taxa de satisfação com o governo Jair Bolsonaro, divulgados em pesquisa CNI/Ibope. A tendência é de queda gradativa na avaliação positiva e de aumento da insatisfação da população. Ao final do primeiro ano de mandato, o resultado do presidente é quase igual ao de Fernando Collor no mesmo período. Em Economia, a demissão do empresário Marcelo Odebrecht. A ordem partiu do pai, Emílio – com quem Marcelo não se entende há tempos –, e foi assinada pelo novo presidente, Ruy Sampaio. E no caderno Metrópole, informações sobre a melhora da balneabilidade das praias de São Paulo. Segundo a Cetesb, só 14 das 167 praias paulistas estão impróprias para o banho.

