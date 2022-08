‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro vira alvo por ataques a mulheres; Lula, por corrupção

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (29/08/22):

No primeiro debate entre candidatos à Presidência da República, na noite de ontem, o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi alvo dos adversários em razão de ataques às mulheres e da condução da pandemia da covid-19 e da economia. Em outra frente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi questionado sobre corrupção. Temas como religião, sigilo de documentos secretos, ação do governo na pandemia e paternidade de programas sociais foram motivo de discussão entre os candidatos. Houve tensão no estúdio e nos bastidores.

E mais:

Política: Campanha eleitoral de 2022 pode ser a mais cara da história

Economia: Refeição fora de casa subiu menos do que comida no supermercado

Metrópole: Em 10 anos, lei de cotas leva 20% mais pretos, pardos e indígenas a faculdade

Internacional: Combates perto de usina acendem alerta para um vazamento nuclear

Caderno 2: O novo livro de Marcelo Rubens Paiva