‘Notícia No Seu Tempo’: ‘Boom’ do minério de ferro gera emprego e investimentos

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (03/05/21):

Reflexo da recuperação da economia mundial, a cotação internacional de minério de ferro vive um “boom”, com valores próximos do pico histórico. Isso dá fôlego ao setor no Brasil, gera empregos e é terreno fértil para novos projetos de investimento, principalmente de pequenas e médias mineradoras. O Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) estima que o faturamento das atividades relacionadas ao setor no País chegue a até R$ 270 bilhões neste ano, um recorde histórico e 29% maior do que no ano passado.

E mais:

Metrópole: Covid é passado para brasileiros no exterior

Política: Com câncer, Bruno Covas se afasta da Prefeitura

Internacional: Indianos impõem derrota a premiê que liderou comício

Esportes: Clube-empresa entra na pauta do Senado

Na Quarentena: Tom Zé faz performance para Museu da Língua Portuguesa