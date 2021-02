‘Notícia No Seu Tempo’: Brasil atinge 250 mil mortes na pior fase em 1 ano de pandemia

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (25/02/21):

Completado um ano após o registro da primeira morte no País por covid-19, o Brasil atingiu ontem a marca de 250 mil óbitos provocados pelo novo coronavírus e vive a pior fase da doença, com pico de internações e vacinação lenta. Há um temor crescente quanto à circulação de variantes do vírus.

E mais:

Política: Blindagem de parlamentares opõe STF e Congresso

Economia: Auxílio pode ser aprovado sem contrapartidas

Internacional: Países europeus divergem sobre adotar passaporte da vacina e abrir fronteira

Esportes: Grand Slam deixa lições em tempos de covid

Na Quarentena: Uma outra visão dos Panteras Negras