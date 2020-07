‘Notícia No Seu Tempo’: Brasil atinge apenas 20% da capacidade prevista de testes, sob pressão, Salles afirma que quer dialogar com críticos e Azevedo avalia reação a Gilmar por fala de ‘genocídio

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta segunda-feira (13), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, após mais de quatro meses de pandemia de covid-19 e de sucessivas promessas do Ministério da Saúde de realizar testes em massa para conter o vírus, o Brasil só atingiu 20% da capacidade diária de testagem prevista pela pasta para o período de pico da doença. Além de distribuir menos testes, o governo federal está entregando kits incompletos aos Estados, sem um dos reagentes essenciais ao processamento, segundo informações dadas por secretarias de Saúde de todas as regiões ao Estadão. Em Economia, sob pressão no Brasil e no exterior, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, agora se diz disposto a dialogar. Em entrevista ao Estadão, ele se propõe a buscar soluções com o setor privado do País e investidores externos. No caderno Política, o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, estuda com chefes das Forças Armadas e a Advocacia-Geral da União ações contra o ministro do STF Gilmar Mendes, que associou o Exército a “genocídio” de vítimas da covid.