‘Notícia No Seu Tempo’: Brasil deve ter pior resultado de economias emergentes em 2022

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (22/11/21):

As perspectivas para a economia brasileira em 2022 são desanimadoras. De acordo com um levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o Brasil terá o pior desempenho entre os principais países emergentes. As previsões de cinco grandes bancos e consultorias apontam um crescimento do PIB de 0,8% a 1,9%. Já o FMI prevê um avanço de 1,5%, contra uma média de 5,1% dos emergentes.

E mais:

Metrópole: Apesar das críticas de Bolsonaro, Enem trata de gênero e luta de classes

Política: PSDB suspende prévias por falha em aplicativo e amplia crise

Economia: Pesquisa aponta Barueri (SP) como cidade mais competitiva

Internacional: Ultradireita e esquerda farão 2º turno para presidente do Chile