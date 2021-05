‘Notícia No Seu Tempo’: Brasil é um dos países que mais gastam com funcionalismo público

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (18/05/21):

Dados reunidos pelo Tesouro Nacional mostram que, de 74 países analisados, o Brasil tem a 7.ª maior despesa com servidores: 12,9% do PIB – o campeão é a Arábia Saudita, com 17,1%. Os números são de 2019 e consideram gastos com pessoal ativo de União, Estados e municípios.

E mais:

Metrópole: Prazo para que Enem seja feito em 2021 está mais apertado

Política: General Ramos assinou lei do orçamento secreto

Internacional: EUA vão doar mais 20 milhões de doses

Esportes: CBF define programação da seleção brasileira

Na Quarentena: Fred Martins lança “Ultramarino”