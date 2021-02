‘Notícia No Seu Tempo’: Brasil pede aos EUA dinheiro para combate ao desmatamento

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (19/02/21):

Os governos do Brasil e dos EUA fizeram a primeira reunião na gestão de Joe Biden para discutir meio ambiente. Por meio dos ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e Ricardo Salles (Meio Ambiente), o governo Jair Bolsonaro sinalizou que mudou de postura e passou a associar o compromisso do País com as metas de redução de desmatamento e queimadas ao recebimento de aporte financeiro de países ricos.

E mais:

Metrópole: Brasil chega a 10 milhões de casos de covid-19

Economia: Governo quer antecipar 13º e abono para injetar R$ 57 bi

Política: Câmara indica que deputado continuará preso

Internacional: Venezuela prioriza vacinação de chavista

Esportes: Tóquio reage a machismo e mulher comandará COL

Na Quarentena: Documentário mostra como a política seguiu a trajetória de Pelé