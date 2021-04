‘Notícia No Seu Tempo’: Brasil pedirá verba contra desmate, sem usar bilhões parados

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (22/04/21):

Na cúpula do clima organizada pelos EUA e que começa hoje, o Brasil deve pedir US$ 1 bilhão para o combate ao desmatamento, apesar de ter, há mais de dois anos, R$ 2,9 bilhões no Fundo Amazônia doados por Noruega e Alemanha. Desde o início do mandato de Jair Bolsonaro, nenhum novo programa de proteção da Amazônia foi financiado pelo fundo.

E mais:

Política: Bruno Covas tem líquido no pulmão e abdômen

Economia: Relator de reforma defende exceções para 2 categorias

Metrópole: Médico olavista ganha espaço na Saúde e busca nova cloroquina

Esportes: Jogos na Colômbia pela Copa América não terão público

Na Quarentena: Profissionais e amadores cantam em casa