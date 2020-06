‘Notícia No Seu Tempo’: Brasil pode ter crise mais longa, Wizard desiste de secretaria e FHC, Marina e Ciro defendem união de forças

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta segunda-feira (08), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, a falta de protocolo unificado de ações contra a covid-19 criou um cenário de várias pandemias no Brasil. Com situação mais dramática no Norte, a doença avança de forma diferente pelas diversas regiões e faz com que o Brasil tenha, ao mesmo tempo, números do Equador, o vizinho mais castigado com o vírus, e de Portugal, um dos países menos afetados pelo vírus na Europa. Ainda em Metrópole, Carlos Wizard desistiu de assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos e deixou o cargo de conselheiro do Ministério da Saúde. Ele tomaria posse hoje. Em Política, durante debate, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e os ex-ministros Marina Silva e Ciro Gomes concordaram em unir forças para defender a democracia, deixando de lado diferenças políticas e partidárias.