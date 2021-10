‘Notícia No Seu Tempo’: Brasil quer cobrar US$ 100 bi de países ricos em evento do clima

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (06/10/21):

O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, afirmou que, em sua participação na 26.ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-26), no próximo mês, na Escócia, o governo brasileiro vai cobrar ajuda financeira dos países desenvolvidos para a proteção dos recursos naturais. “Foram prometidos US$ 100 bilhões, que ainda não foram cumpridos. Precisam ser mais ambiciosos do que esses US$ 100 bilhões. O discurso repete os conceitos apresentados em eventos internacionais por Ricardo Salles, seu antecessor. Salles deixou o ministério em junho, durante investigações da Polícia Federal sobre suposta facilitação de esquemas ilegais de exportação de madeira.

E mais:

Economia: Ex-funcionária eleva pressão para regulação do Facebook

Política: ‘Tratoraço’ vira disputa entre Planalto e senadores

Metrópole: SP e Rio avaliam fim do uso de máscaras

Na Quarentena: Atriz e diretor russos rodam filme no espaço

