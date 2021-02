‘Notícia No Seu Tempo’: Brasil quer doar 1 milhão de testes quase vencidos ao Haiti

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (08/02/21):

Em um esforço para reduzir o estoque de 5 milhões de testes para detecção de covid-19 encalhados em um armazém federal, com vencimento a partir de abril, o Ministério da Saúde negocia a doação de um milhão de exames para o Haiti. A operação é tratada pelo governo como ajuda humanitária, mas pode ser uma forma de evitar maior desgaste à imagem do general Eduardo Pazuello, chefe da pasta.

E mais:

Metrópole: África do Sul suspende uso da vacina da AstraZeneca

Política: Centrão mira espaço ocupado por militares

Economia: Ford vai virar centro logístico

Internacional: Rússia promove imunizante com “fake news”

Esportes: Palmeiras perde e adia o sonho do mundial

Na Quarentena: Filme vetado por Xuxa é liberado