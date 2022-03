‘Notícia No Seu Tempo’: Brasil recebe por dia R$ 1,4 bi de capital estrangeiro na Bolsa

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (31/03/22):

O Brasil voltou a ser um dos países preferidos para investidores globais do mercado financeiro e tem atraído em março, em média, R$ 1,390 bilhão por dia para a Bolsa. Os estrangeiros ignoram riscos como o desequilíbrio das contas do governo e o ambiente eleitoral. Eles buscam ativos atrelados a commodities, cujo preço disparou após a Rússia invadir a Ucrânia.

E mais:

Política: Inquérito final da PF conclui que Bolsonaro não interferiu na corporação

Internacional: Um dia após prometer recuo militar, Rússia bombardeia norte da Ucrânia

Metrópole: Criatividade cidadã contra roubos em SP

Esportes: Bola da Copa tem inovações tecnológicas para ser a mais veloz da história