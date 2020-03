‘Notícia No Seu Tempo’: Brasil tem casos de contágio local pelo novo coronavírus, Bolsa cai 4,65% e dólar sobe 1,56% em meio a estresse global e Sextou!

Por Adriana Cimino e Gustavo Toledo

Na edição desta sexta-feira (6), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, o Brasil tem 8 casos confirmados do novo coronavírus, 6 em São Paulo, 1 no Rio e 1 no Espírito Santo, e registrou pela primeira vez transmissão local da doença, segundo divulgou ontem o Ministério da Saúde. No Distrito Federal, um caso aguarda contraprova. No caderno Economia, em mais um dia de estresse no mercado global por causa dos temores em relação ao coronavírus, o dólar teve sua 12.ª alta consecutiva e a Bolsa brasileira despencou 4,65%, fechando em 102.233,24 pontos e acompanhando o desempenho das bolsas americanas. Este foi o pior nível da Bolsa brasileira desde 10 de outubro. O Sextou! traz empoderamento com aula de marcenaria para mulheres, vegetais frescos de Pinheiros para os restaurantes e os roteiros de viagem de Madonna e outras ícones contemporâneas.

Ouça abaixo: