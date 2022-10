‘Notícia No Seu Tempo’: Brasil tem deflação pelo 3º mês seguido; taxa anual é de 7,17%

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (12/10/22):

Mais uma vez puxados pelos combustíveis, os preços recuaram pelo terceiro mês consecutivo no País. A deflação foi de 0,29% em setembro. Como resultado, a taxa acumulada em 12 meses caiu de 8,73%, em agosto, para 7,17%, ainda acima da meta de inflação para o ano, de 3,5%, com tolerância de até 5%. Após a deflação de setembro, economistas reviram para baixo a projeção do IPCA para o ano.

E mais:

Economia: FMI prevê recessão em um terço do mundo

Política: Governador de AL é afastado pelo STJ por suspeita de ‘rachadinha’

Internacional: G-7 ameaça Rússia e Ucrânia pede envio de tropas à fronteira de Belarus

Metrópole: Aeroporto de Cumbica abriga mais de uma centena de afegãos

Esportes: Mayra Aguiar é tricampeã mundial de judô