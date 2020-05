‘Notícia No Seu Tempo’: Brasil tem mais de mil mortes por dia e 1 a cada 7 novos casos no mundo, Congresso estuda adiar eleições e poupança digital compulsória dificulta auxílio

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quarta-feira (20), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, o Brasil alcançou ontem a marca de 1.179 mortes registradas em 24 horas, quase três meses desde o primeiro caso confirmado de coronavírus no País. Segundo o Ministério da Saúde, 17.971 pessoas perderam a vida por complicações da covid-19. Oficialmente, 271.628 já foram infectados e houve 17.408 novos registros em 24 horas. Isso significa que, a cada 7 pessoas identificadas com a doença no mundo, uma está no Brasil. Em Política, as eleições municipais de outubro podem ser adiadas por causa da pandemia do novo coronavírus, mas a ideia é que elas ocorram ainda neste ano para evitar a prorrogação dos mandatos de prefeitos e vereadores. No caderno Economia, com a estratégia de expandir sua atuação, a Caixa abriu compulsoriamente poupança digital até para beneficiários do auxílio emergencial que receberam a primeira parcela em outro banco.