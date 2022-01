‘Notícia No Seu Tempo’: Brasil tem o maior número de emergências em cinco anos

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (20/01/22):

Dados do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, de 1.º de outubro de 2021 até a última segunda-feira, mostram que, a mais de um mês do fim do período chuvoso, o Brasil teve o maior índice de desabrigados (61.786 pessoas) e de decretos de emergência por causa dos temporais (1.302) dos últimos cinco anos.

E mais:

Metrópole: Lewandowski, do STF, determina que MP fiscalize se pais vacinam filhos

Política: Julgamentos que atingem pré-candidatos põem TCU na briga eleitoral

Economia: Investimento estrangeiro no País mais do que dobra em um ano

Internacional: Boris Johnson usa redução das restrições contra covid para salvar seu governo

Esportes: Itália confirma pena de prisão de nove anos para Robinho