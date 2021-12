‘Notícia No Seu Tempo’: Brasil terá nova rede de ferrovias privadas após mais de 100 anos

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (10/12/21):

Com base no novo Marco Legal das Ferrovias, em vigor desde agosto por meio de MP, o governo federal assinou ontem os primeiros contratos que autorizam empresas a construir estradas de ferro no País. O novo modelo tem previsão de investimentos de pelo menos R$ 50 bilhões. São nove trechos, que cruzarão dez Estados em 3,5 mil km de trilhos. O movimento é considerado histórico porque resgata um formato responsável pelo primeiro boom ferroviário do País. Entre o século 19 e o início do século 20, ferrovias foram construídas no Brasil pelo interesse do setor privado

E mais:

Economia: Aprovado alívio de encargo de 17 setores da economia

Política: Para ser vice de Lula, Alckmin pode ir para o Solidariedade

Metrópole: Vaca magra segue o touro e deixa a B3

Caderno 2: Ivete Sangalo faz show especial em São Paulo