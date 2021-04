‘Notícia No Seu Tempo’: Brasileiro enfrenta dívidas em alta e achatamento da renda

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (12/04/21):

Dados do Banco Central mostram que, em dezembro, o comprometimento da renda das famílias brasileiras com dívidas bancárias chegou a 31,1%, pico da série histórica. O dado reflete a parcela dos salários usada para pagar juros e amortizações de empréstimos. O endividamento das famílias também é recorde: 56,4% da renda total.

E mais:

Metrópole: Coronavac é mais eficaz com segunda dose após 21 dias

Política: Bolsonaro faz pressão contra governadores e Supremo

Internacional: Lasso sai na frente no Equador

Esportes: Palmeiras cede taça ao Flamengo nos pênaltis

Na Quarentena: A releitura do clássico Kung Fu