‘Notícia No Seu Tempo’: Bruno Covas é reeleito em São Paulo, Brasil retoma diálogo com Argentina e feminismo por Isabel Allende

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta segunda-feira (30), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, o prefeito Bruno Covas (PSDB) foi reeleito ontem para mais um mandato à frente da Prefeitura de São Paulo. Ele obteve 59,38% dos votos válidos, ante 40,62% do adversário, Guilherme Boulos (PSOL). No comando do Executivo municipal desde 2018, quando João Doria deixou o cargo de prefeito para concorrer a governador, sua vitória simboliza o triunfo do discurso de centro no espectro político nacional. No caderno Internacional, os presidentes Jair Bolsonaro e Alberto Fernández, da Argentina, participarão pela primeira vez de um encontro hoje, por videoconferência. Já em Na Quarentena, em novo livro, escritora Isabel Allende reflete sobre movimento feminista.