‘Notícia No Seu Tempo’: Câmara acelera projeto que retira poder de governadores sobre PM

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (02/08/22):

A Câmara pode votar, na sessão de hoje, projeto que retira dos governadores poder e controle sobre o comando das polícias militares. A tendência é de aprovação da proposta. Em junho, o presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu parlamentares da Comissão de Segurança Pública e entidades representativas de policiais, que defenderam a aprovação de uma nova lei orgânica para as polícias.

E mais:

Economia: Orçamento de 2023 não tem espaço para reajuste geral e auxílio a R$ 600

Política: Tebet aposta em chapa feminina; PSDB indica Mara Gabrilli para vice

Metrópole: Círculo Militar de SP é condenado a devolver área pública da Prefeitura

Internacional: Com drone, EUA matam sucessor de Bin Laden na chefia da Al-Qaeda

Esportes: Alonso assina com a Aston Martin e grid tem 5 vagas para 2023

Caderno 2: Livro de ensaios, a nova aventura de Zélia Duncan