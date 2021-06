‘Notícia No Seu Tempo’: Câmara afrouxa lei que pune políticos por irregularidades

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (17/06/21):

A Câmara aprovou por ampla maioria projeto que afrouxa a Lei de Improbidade Administrativa. A votação representa mais um passo na tentativa de proteger políticos de investigações, iniciada após a Operação Lava Jato. A medida é considerada por integrantes do Ministério Público e de associações como uma brecha para a impunidade.

E mais:

Economia: Inflação faz BC elevar juro pela terceira vez seguida

Política: CPI quebra sigilo de empresários

Metrópole: Média diária de mortes volta a passar de 2 mil

Internacional: Biden e Putin, tão perto e tão distantes

Esportes: Tite continua testes na seleção hoje contra o Peru