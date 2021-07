‘Notícia No Seu Tempo’: Câmara aprova barreira a supersalário no funcionalismo

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (14/07/21):

A Câmara aprovou projeto que limita os vencimentos dos servidores ao teto equivalente ao salário de um ministro do STF, de R$ 39,2 mil. O texto, que abrange o funcionalismo dos três Poderes e inclui militares, é considerado importante barreira a privilégios históricos de uma elite de servidores. Hoje, embora exista, o teto de vencimentos é frequentemente superado por “penduricalhos”, como diversos tipos de auxílios. Em todo o País são mais de 500. Pelo projeto, apenas 32 poderão superar o limite constitucional.

E mais:

Política: Senado decide prorrogar CPI e desgasta governo

Metrópole: Ambulantes lotam Brás e calçadas da Paulista

Economia: Relator do IR corta R$ 30 bi de carga tributária

Internacional: EUA desestimulam possível êxodo cubano

Na Quarentena: Emmy tem duelos de rainha vs. aliens e HBO vs. Netflix