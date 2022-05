‘Notícia No Seu Tempo’: Câmara aprova teto de 17% de ICMS para combustível e energia

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (26/05/22):

A Câmara aprovou limite de 17% para o ICMS sobre energia elétrica, combustíveis e gás natural. A iniciativa faz parte de um movimento do Congresso contra aumentos de preços e tem apoio do governo. Para tentar diminuir resistências à medida, foi instituído um gatilho temporário para compensar Estados e municípios quando a queda na arrecadação total do tributo superar 5%. A compensação será feita por meio do abatimento de dívidas com a União.

E mais:

Política: Empresários e economistas apoiam Tebet; PSDB impõe condições

Internacional: No Facebook, atirador avisou que atacaria escola no Texas

Metrópole: Roubo cresce 14,9% no Estado, mas fica abaixo do pré-pandemia

Economia: Crédito a pequenos negócios pode chegar até a R$ 50 bi

Caderno 2: Paulo Miklos lança disco de inéditas e estreia cinco filmes