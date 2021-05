‘Notícia No Seu Tempo’: Câmara debate volta de doação de empresas para candidatos

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (04/05/21):

Patrocinada pelo presidente Arthur Lira (Progressistas-AL), uma comissão especial será instalada hoje na Câmara para estudar uma reforma na legislação eleitoral já para as eleições de 2022. Menos de seis anos após o STF ter proibido o financiamento empresarial de campanhas políticas, deputados querem tornar viável a destinação de recursos do setor privado para candidatos ou partidos. Proposta prevê que seja fixado teto de R$ 500 mil a R$ 1 milhão por empresa.

E mais:

Metrópole: Capitais atrasam segunda dose da Coronavac

Economia: Exportações podem dar ao País superávit recorde

Internacional: UE mantém restrição a turista com Coronavac

Na Quarentena: Norah Jones lança novo álbum