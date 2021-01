‘Notícia No Seu Tempo’: Câmara dos EUA aprova pela 2ª vez impeachment de Trump, Governo planeja iniciar vacinação na terça-feira e Bolsonaro quer demitir o presidente do BB

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quinta-feira (14), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Internacional, pela primeira vez na história dos EUA, a Câmara aprovou o segundo impeachment de um presidente no exercício do mandato. Por 232 votos a 197, deputados decidiram pelo afastamento de Donald Trump. Dez republicanos, partido do presidente, votaram a favor da condenação e cinco se abstiveram. No caderno Metrópole, com o slogan “Brasil imunizado, somos uma só nação”, o Ministério da Saúde planeja o começo da vacinação contra a covid-19 em evento no Palácio do Planalto, na terça-feira, data em que governadores devem se reunir em Brasília com o ministro Eduardo Pazuello. Já em Economia, o plano de fechamento de 112 agências e corte de 5 mil funcionários do Banco do Brasil abriu crise no governo. Jair Bolsonaro decidiu demitir o presidente do banco, André Brandão, menos de 4 meses após sua posse, mas o ministro Paulo Guedes (Economia) tenta demovê-lo da ideia.