‘Notícia No Seu Tempo’: Câmara pressiona Lula com pauta que pode custar R$ 100 bi

Como trunfo para pressionar o governo eleito, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), tem na agenda uma “pauta-bomba” que, se for votada até o final do ano, pode tirar mais de R$ 100 bilhões de arrecadação da União, dos Estados e dos municípios em 2023. Lira é candidato à reeleição e quer manter o orçamento secreto. O risco de votação impõe a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o ônus de ter de negociar com o deputado, assim como ocorrerá com a PEC da Transição, que deverá ser proposta para cobrir gastos fora do teto em 2023.

Economia: Transição vê gasto de R$ 175 bi fora do teto

Política: Bolsonaristas trocam apelo de intervenção militar por resistência civil

Internacional: Aborto se torna tema central em renovação do Congresso dos EUA

Metrópole: Médicos sugerem 3ª e 4ª doses da vacina, mas não acham 5ª necessária

Esportes: Tite convoca a seleção e afirma que o Brasil ‘é, sim, um dos favoritos’