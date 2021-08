‘Notícia No Seu Tempo’: Cantareira entra em estado de alerta; Sabesp nega riscos

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (18/08/21):

O Sistema Cantareira, principal fonte de abastecimento de água da região metropolitana de SP, voltou a atingir nível crítico, sete anos após uma crise hídrica histórica. Nos últimos dias, os reservatórios vêm operando em estado de alerta devido à falta de chuvas. A Sabesp afirma que não há risco de racionamento porque obras reforçaram o sistema, mas pede à população que economize água

Política: Prioridades do governo param no Congresso

Internacional: Taleban fala em moderação, mas afegãs fogem

Metrópole: Presidente da Câmara de SP é investigado

Economia: Acordo para aprovar IR dá reajuste menor a professores