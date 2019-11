´Notícia No Seu Tempo´: caos na Bolívia, a saída de Bolsonaro do PSL e o impacto do programa de incentivo à contratação de jovens

* Por Adriana Cimino e Alessandra Romano

Na edição desta terça-feira (12), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Internacional, a situação da Bolívia, que mergulhou no caos desde que Evo Morales renunciou à presidência, no domingo. O governo do México informou que Evo aceitou sua oferta de asilo. Em Política, Jair Bolsonaro anuncia hoje que deixará o PSL. O presidente pretende liderar a criação de uma sigla. E em Economia, a decisão do governo de taxar em 7,5% os trabalhadores que recebem seguro-desemprego para bancar novo programa de incentivo à contratação de jovens.

